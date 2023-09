ASSE : le maître de Messi, Mbappé et Neymar est passé chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Une nouvelle légende du football s’en est allée. Samedi, le grand Salif Keita s’est éteint et laissera un héritage magnifique derrière lui, notamment à l’ASSE. Si les supporters des Verts lui ont rendu hommage avec une banderole émouvante contre le Valenciennes FC (1-1) le jour de sa disparition, les bons mots ont plu à son endroit. À commencer par ceux de Patrick Revelli. « S'il jouait aujourd'hui, Salif serait au même niveau, voire supérieur, à Messi, Neymar et Mbappé, a analysé l’ancien légende de l’ASSE dans L’Équipe. Parce que c'était vraiment un joueur exceptionnel, avec lequel j'ai eu l'honneur de jouer. Il m'a également mis le pied à l'étrier, lorsque l'ASSE lui cherchait un complément en attaque, pour la saison 1971-1972, sa dernière chez les Verts. »

Keita au même niveau que Messi, Mbappé et Neymar ?

Cette filiation avec Neymar et Mbappé, pour parler aux plus jeunes, est reprise par Pierre Repellini. « C'était un extraterrestre, un joueur d'exception et un phénomène. Au point de vue de la détente, du dribble, de l'enchaînement, de la vitesse, de la technique... Il avait tout. Il aurait pu jouer aujourd'hui et on peut le comparer à des joueurs du niveau de Mbappé ou de Neymar, ajoute-t-il. C'est l'un des premiers joueurs de talent qu'il y a eu, en France. De plus, il était adorable. C'était un gars super sympa et agréable, qui aimait rire et le foot. Il ne se prenait pas pour une star, alors qu'il en était une, et une grande, balle au pied. »

