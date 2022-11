ASSE : un net avantage pour les Verts à la reprise de la Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Pour le dernier match de l'année 2022, l'AS Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 2 après 15 journées disputées, recevra le Stade Malherbe de Caen, le 30 décembre prochain. Bonne nouvelle pour les Verts, Caen, dont le match de Coupe de France face à l'AF Virois a été reporté au 17 décembre prochain, va enchaîner trois déplacements en moins de deux semaines. Le tout pendant les fêtes.

"On n’accueille pas cette nouvelle de la meilleure des manières"

Pour Ouest-France, le président du SMC, Olivier Pickeu, a regretté la date du report du match de Coupe de France. "Le report au 17 décembre de notre match de Coupe de France a des conséquences pour tout le monde. On s’attendait à terminer cette première période de la saison par ce match de Coupe de France. On devait faire une préparation un peu différente avec trois matches amicaux au programme. On s’adaptera. Je vais demander aux joueurs et au staff de récupérer, puis de s’adapter au calendrier qui va évoluer, avec ce match officiel dès la reprise. On n’accueille pas pour autant cette nouvelle de la meilleure des manières car on va ensuite enchaîner par deux délicats déplacements, le 26 décembre à Bastia et le 30 décembre à Saint-Etienne."

