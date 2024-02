ASSE : un premier renfort se précise pour l’été prochain, il est déjà bouillant !

Parti l’été dernier en prêt au Pau FC où il réalise une belle saison, Louis Mouton n’a pas renoncé à s’imposer à l’ASSE à son retour. Dans les colonnes de Onze Mondial, en kiosques ce vendredi, le milieu de terrain de 21 ans a évoqué son départ et sa volonté de revenir plus fort.

« Lors de mon départ de Sainté, j’avais besoin de temps de jeu. Il fallait que je continue à prendre de l’expérience. Le coach Batlles était d’accord avec ça, il a poussé pour le prêt, car il savait que c’était bénéfique pour moi. Le 15 août, Pau a appelé, le 16 août, j’étais à Pau. Ici, le club est à taille humaine. Les installations sont plus petites, mais il y a tout pour bien bosser (…) Je me plais à Pau, je vais tout donner, on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Mais dans ma tête, je reviens à l’ASSE pour m’imposer et faire de belles choses ».