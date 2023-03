ASSE : un remplaçant potentiel de Batlles cible la faiblesse des Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Demain après-midi, la Ligue 2 s'offre un duel de géants qui fleure bon l'élite. Les Girondins de Bordeaux accueillent l'AS Saint-Etienne. Jean-Marc Furlan en sera un spectateur avisé, lui l'ancien joueur du FCGB qui aurait pu devenir entraîneur des Verts cet automne, quand il était question que Laurent Batlles soit licencié. Actuellement sans club après la fin de son aventure auxerroise, Furlan a été interrogé par la radio bordelaise ARL sur les qualités des adversaires des Verts. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est loin d'être impressionné...

“Ce que je vois avec les Girondins, c’est qu’il y a de très bonnes individualités, mais sur le plan collectif, c’est un peu plus compliqué. Ceci dit, c’est très souvent le cas pour pas mal d’équipes. Avant, il y avait des équipes avec des joueurs qui vivaient ensemble pendant 8 à 10 ans et qui se connaissaient par cœur. Aujourd’hui, les entraîneurs ont du mal, car il y a souvent beaucoup de changements. C’est plus difficile d’avoir un jeu très collectif et fluide.”