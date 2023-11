ASSE : une deuxième bonne nouvelle pour les Verts à Amiens !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Sans doute propulsé titulaire contre l’AS Saint-Étienne ce samedi (19h) en raison de l’absence du buteur Louis Mafouta, Andy Carroll ne ressemble pas à une menace incontrôlable pour les Verts. Une première bonne nouvelle pourrait en amener une autre à l’ASSE. Privé de son meilleur buteur Louis Mafouta samedi (19h), le coach d’Amiens Omar Daf n'aura pas d'autre choix en pointe que d'aligner Andy Carroll.

Et ce serait plutôt une bonne nouvelle pour les Verts tant le vétéran anglais de 34 ans a peiné samedi contre Concarneau. « Au-delà d’une lenteur qui est finalement sa marque de fabrique, l’Anglais a cruellement manqué de connexion avec ses partenaires et surtout d’impact dans le domaine athlétique, ce qui est censé être l’un de ses points forts. En souffrance, Andy Carroll a terminé la rencontre sans cadrer le moindre tir, sans avoir la moindre influence positive », analyse Le 11.

Gurtner défend Carroll

Si Carroll n’affiche pas un état de forme optimal, il a trouvé du réconfort auprès de Régis Gurtner. « ll apporte beaucoup avec son profil atypique, il nous sert dans l’équipe et même dans le vestiaire par son expérience, affirme le gardien picard dans des propos rapportés par Poteaux Carrés. On sait qu’on pourra compter sur lui. Il va enchaîner les matches. On sait aussi que c’est un tueur devant le but, on le voit à l’entraînement. On compte beaucoup sur lui pour retrouver une dynamique de victoires. »

Podcast Men's Up Life