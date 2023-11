ASSE : une terrible menace se précise pour Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ibrahim Sissoko a reçu un joli lot de consolation après la défaite contre le Paris FC (0-1). Après Gauthier Hein (AJ Auxerre) en septembre, l’attaquant de l’ASSE a remporté le titre de joueur du mois d’octobre en Ligue 2 décerné par le site MaLigue2 !

Sissoko a donné son accord au Mali

Et selon Poteaux Carrés, Sissoko pourrait retrouver le Mali lors de la prochaine trêve internationale. "Il a donné son accord aux Aigles du Mali pour une prochaine convocation", révèle le site dédié aux Verts. C'est vendredi qu'Eric Chelle donnera sa liste pour affronter le Tchad et la Centrafrique. Si Sissoko en fait partie, il ne pourra pas participer au match de Coupe de France des Verts à Bourg en Bresse (prévu samedi 18 novembre). Sans oublier la CAN 2023 qui se disputera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Et qui devrait concerner Dylan Batubinsika. Mais aussi, peut-être, Benjamin Bouchouari, Aïmen Moueffek et le jeune Karim Cissé...

