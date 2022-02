Clermont - ASSE : les Tops et les Flops de la remontée stéphanoise

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les Tops

L’état d’esprit des Verts

Menés au score, les joueurs de Pascal Dupraz n’ont rien lâché et son revenu au score. Ils sont par la suite poussés et ont réussi à aller chercher les trois points, exactement comme au match aller. Les Verts enchaînent ainsi une 3ème victoire de suite, en championnat.

Falaye Sacko

La recrue du mercato hivernal a fait une bonne rencontre. Il confirme les bonnes impressions à son égard, à la suite du match contre Montpellier. Deuxième match correct, dans son registre, qui parait prometteur pour cette fin de saison dans la course au maintien.

Timothée Kolodziejczak

Titulaire sur le côté gauche de la défense stéphanoise, Kolodziejczak a livré une prestation solide. C’est lui qui offre ce succès tant important à l’ASSE aujourd’hui.

Mahdi Camara

Aligné un peu plus haut que d’habitude, Mahdi Camara a encore une fois été au four et au moulin lors de cette rencontre. Le Stéphanois a beaucoup pesé sur le milieu de son équipe et il a également su apporter du danger. Auteur du but égalisateur, il a effectué une belle prestation et contribué au succès de son équipe à plusieurs niveaux.

Les Flops

Eliaquim Mangala

Pour son deuxième match avec l’ASSE, Eliaquim Mangala aura éprouvé de trop nombreuses difficultés lors de cette rencontre face à Clermont. Juste physiquement, il n’aura pas su contrôler la défense comme il peut le faire. Un match à oublier pour lui.

Sada Thioub

Hormis un bon centre en début de match, on ne reteindra pas grand-chose d’autre du match de Thioub. Aligné côté droit en tant que piston, il a montré ses limites et n’a pas su apporter à son équipe dans ce match. Un match décevant pour le sénégalais.

Denis Bouanga

Entré, peu avant l’heure de jeu, Denis Bouanga n’aura pas réalisé un bon match. Le milieu gabonais a eu du mal à véritablement rentrer dans la rencontre. Son apport à son équipe aura été insuffisant.

