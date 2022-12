OGC Nice, ASSE : Sablé explique pourquoi il a rejoint les Aiglons

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Parti de l'AS Saint-Etienne l'été dernier suite à l'arrivée de Laurent Batlles, Julien Sablé, qui a assuré deux intérims sur le banc des Verts en 2017 puis en 2021, a officiellement rejoint ce lundi l'OGC Nice où il entraînera l'équipe réserve, qui évolue en National 3.

"Le défi professionnel et la confiance des dirigeants m’ont convaincu"

Sur le site officiel des Aiglons, Julien Sablé a expliqué pourquoi il a décidé de poursuivre sa carrière d'entraîneur du côté du Gym, club où il a évolué en tant que joueur entre 2009 et 2012. "Je vais m’employer à relever ce défi avec sérieux et détermination. Je suis extrêmement motivé. Revenir à Nice est une fierté. Je suis resté très attaché au club et à ses valeurs. Ça a forcément compté. Le défi professionnel et la confiance des dirigeants m’ont convaincu. Maintenant, on va vite relever les manches et partir au travail pour redresser la barre en championnat, tout en continuant à préparer les jeunes à monter avec le groupe pro."

Julien Sablé nouvel entraîneur de la réserve 🔴⚫️

👉https://t.co/wyS6zoWcU9 pic.twitter.com/SnV2ScCXve — OGC Nice (@ogcnice) December 12, 2022

