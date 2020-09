ASSE : William Saliba s'exprime sur ses premiers pas à Arsenal

À 19 ans, William Saliba s'apprête à découvrir la Premier League. Le joueur formé à l'ASSE a été recruté par Arsenal, en juillet 2019 pour 30 millions d'euros. Mais, pour favoriser la progression de son nouvel élément, les Gunners ont préféré le prêter dans la foulée aux Verts. La décision a été payante pour les trois parties : l'ASSE a pu profiter une saison de plus de son joyau, Arsenal a laissé mûrir son jeune élément, et Saliba en a profité pour réaliser une saison pleine en Ligue 1.

Dans un entretien accordé à Canal +, le natif de Bondy s'est exprimé sur son adaptation à son nouvel environnement. "Je commence à m'adapter petit à petit. Je ne suis pas encore à 100%, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je dois rattraper les heures perdues où je n'ai pas pu jouer à cause du virus. (...) C'est sûr qu'il faut être prêt, ça va beaucoup plus vite. Surtout l'intensité technique parce qu'il y a beaucoup plus de grands joueurs. (...) Je ne me fixe pas d'objectifs. Au moins que dès que je commence à jouer, que je ne sorte plus de l'effectif. Personne dira qu'il aime s'asseoir sur le banc. La concurrence donne envie de se surpasser." Pour la première journée de Premier League, William Saliba n'a pas été convoqué par Mikel Arteta pour le déplacement sur la pelouse de Fulham, promu de Championship.