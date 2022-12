ASSE : Bayal Sall glisse un conseil Mercato à Batlles et Perrin

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Moustapha Bayal, qui s'occupe aujourd'hui de jeunes joueurs au Sénégal, a accordé un entretien au site Peuple Vert la semaine passée. Il a notamment été question de Laurent Batlles et de la façon de recruter, à l'ASSE... « Batlles, c’est difficile pour lui en ce moment. Son aventure a Troyes a été bonne. C’est un jeune entraîneur qui a besoin d’aide et d’accompagnement. Il faut des bons joueurs pour se maintenir. Il a besoin de nouveaux joueurs pour maintenir l’équipe. Il faut trouver le bon mélange entre jeunesse et expérience. La Ligue 2 est un championnat sans complexe. Cela fait des années que le club n’est pas descendu à ce niveau-là. Le club ne connaît que le haut niveau mais il faut changer les joueurs pour maintenir le club. »

« Il est préférable de prendre 4-5 joueurs de très bon niveau que 10 ou 15 joueurs moyens »

Et à l'ancien défenseur d'ajouter... « Il faudra trouver les joueurs pour monter l’année prochaine. Il ne faut pas acheter pour acheter. À eux de choisir les joueurs nécessaires et qui apportent une plus-value. À mon avis, il est préférable de prendre 4-5 joueurs de très bon niveau que 10 ou 15 joueurs moyens. C’est la plus mauvaise défense de la Ligue 2 donc forcément il faut renforcer la défense. »