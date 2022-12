ASSE : des retours en cascade chez les Verts, bonne nouvelle avec Ghoulam ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Et si Faouzi Ghoulam était LE renfort qui manquait à l’ASSE cette saison ? Présent à l’Étrat depuis quelques jours, l’ancien latéral gauche de Naples s’est fait remarquer contre Grenoble, vendredi lors du succès des Verts en amical, et pourrait signer prochainement.

En tout cas, le joueur de 31 ans entend rester encore un peu dans l’effectif de Laurent Batlles, ce qui est bon signe. Comme le rapporte Peuple Vert, le coach de l’ASSE a pu compter hier matin sur plusieurs retours (Ibrahima Wadji, Matthieu Dreyer et Lenny Pintor) et « devrait également pouvoir compter sur Faouzi Ghoulam pour ces deux matchs amicaux. En attendant que ce dossier bouge... »

On notera également les présences d'Antoine Gauthier et Aïmen Moueffek à l’entraînement collectif tandis que les jeunes de l'ASSE étaient aussi au rendez-vous, Sidibé et Owusu enchaînant avec le groupe professionnel des Verts.