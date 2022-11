Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE dans le dur après 15 journées de Ligue 2, l’état d’urgence est déjà présent chez les Verts. Pour tenter de redresser la tête, Laurent Batlles souhaiterait changer la moitié de son équipe au mercato hivernal. En ce sens, une nouvelle piste serait creusée en interne : Bryan Limbombe (Roda JC, 21 ans). Selon Le 10 Sport, le milieu offensif pisté par le Toulouse FC cet été plaît à la cellule recrutement de l’ASSE grâce à sa capacité à percuter sur les ailes.

Podcast Men's Up Life

L’ASSE sur le frère cadet de Limbombe

Ses chiffres parlent plutôt pour lui (4 buts et 3 passes décisives en 16 rencontres) même s’ils sont à nuancer puisque le joueur évolue en deuxième division néerlandaise. Détail d’importance : Bryan n’est autre que le frère cadet d’Anthony Limbombe, transfert le plus cher du FC Nantes mais aussi le plus gros flop de l’ère Kita, avec 8 millions d’euros investis en 2018. Le 10 Sport rappelle que Limbombe arrive en fin de contrat à Roda, bien qu’il dispose d’une année optionnelle pour prolonger jusqu’en juin 2024. Il est estimé à 700 000 euros par la plateforme Transfermarkt.

B.Limbombe (Roda JC) intéresse l’ASSE

Il a inscrit 4 buts et délivrés 3 passes décisives en 17 matchs

L’ailier belge de 21 ans ne sera pas retenu en janvier (sous contrat jusqu'en 2023)@le10sport #ASSE — Gaël (@GaelB42) November 22, 2022

Pour résumer L’AS Saint-Étienne cherche déjà à rectifier le tir en préparant un mercato hivernal très actif en janvier 2023. Au menu des cibles ciblées : Bryan Kimbombe (Roda JC, 21 ans), frère d’un certain Anthony bien connu au FC Nantes.

Bastien Aubert

Rédacteur