ASSE, FC Nantes – Mercato : une vieille cible des Verts et des Canaris préféré à Trauco en Grèce

Actuellement en vacances après avoir participé à la Copa America avec le Pérou, Miguel Trauco est souvent cité parmi les joueurs susceptibles de quitter l'ASSE cet été. Normal puisqu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat dans le Forez, où une prolongation de son contrat n'est pas d'actualité. Approché par Olympiakos l'été dernier, Trauco, cité à Trabzonspor par certains médias turcs, a selon nos informations été approché dernièrement par le PAOK Salonique.

Mais le club grec devrait s'orienter vers le recrutement d'un autre joueur estampillé L1 en la personne de Pedro Rebocho, le Portugais de Guingamp (L2), un temps sur les tablettes du FC Nantes... et de l'ASSE.

