Real Madrid : avant Oviedo, Xabi Alonso encense Kylian Mbappé

En conférence de presse, à la veille du déplacement à Oviedo, l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a dit combien il comptait sur Kylian Mbappé pour être un leader sur le terrain.

Ce samedi, Xabi Alonso était présent en conférence de presse pour évoquer le déplacement de son équipe demain soir à Oviedo. Cinq jours après une victoire bien terne face à l’Osasuna (1-0), le Real Madrid va tenter de montrer un visage plus inspiré chez le promu. Pour cela, l’entraîneur des Merengue compte sur Kylian Mbappé, qu’il tient visiblement en haute estime.

« Kylian est une partie fondamentale de l’équipe »

« J’essaye de l’aider, que l’équipe l’aide et qu’il aide l’équipe à gagner des matchs, qu’il se sente bien et que les autres attaquants aussi. Kylian est une partie fondamentale de l’équipe pour le poids et l’influence qu’il a. Quand les pièces seront mieux imbriquées, il sera l’une des clefs pour que l’on puisse jouer comme une équipe. »

Le natif de Bondy, auteur d’une première saison tellement réussie à titre personnel qu’il a décroché le Soulier d’Or européen, a transformé le pénalty de la victoire contre Pampelune. Son entraîneur attend de lui qu’il continue à peaufiner son entente avec Vinicius Jr mais, surtout, qu’il marque avec toujours autant de régularité.