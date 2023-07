ASSE : la vente rendue obligatoire par un déficit inquiétant ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le média Peuple Vert tire la sonnette d'alarme, ce samedi ! D'après lui, le dernier conseil de surveillance de l'ASSE, qui s'est tenu la semaine dernière, a longuement abordé le sujet de la santé financière du club. Et celle-ci ne serait pas bonne, même si les Verts ont passé l'obstacle de la DNCG grâce à leurs fonds propres. D'ici juin 2024, il va leur falloir trouver 13,5 M€ pour s'éviter de gros problèmes avec le gendarme financier ! L'ardoise était même de 16 M€ mais la levée de l'option d'achat de Mahdi Camara a permis de faire entrer 2,5 M€ dans les caisses.

Soit les présidents mettent la main à la poche, soit ils vendent

Première conclusion de ces chiffres alarmants : la montée en Ligue 1 est vraiment obligatoire. Deuxième conclusion : tous les joueurs sont à vendre cet été, notamment Niels Nkounkou et Benjamin Bouchouari, qui représentent les deux plus fortes valeurs marchandes. Mais celles-ci ne dépassent pas les 5 M€ par joueur et il faudra ensuite leur trouver des successeurs. Troisième conclusion, qui découle de la deuxième : une vente du club reste le moyen le plus simple d'assurer un avenir pérenne à l'AS Saint-Etienne. Un vrai serpent de mer mais cette fois, les finances ne laissent plus trop le choix à Roland Romeyer et Bernard Caiazzo : soit ils vendent, soit ils mettent la main à la poche !

