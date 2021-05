ASSE, LOSC : la confidence énigmatique de Galtier sur les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Christophe Galtier ne pouvait sans doute pas rêver de plus belle saison. L’exercice 2019-2020 terminé sur une immense frustration avec l’arrêt des compétitions, l’actuel entraîneur du LOSC a emmagasiné avec ses joueurs de l'énergie positive suffisante pour remporter le titre de champion de France ainsi que celui de meilleur coach de L1.

Maintenant, son avenir est au centre du jeu. « Rien ne m'empêche de rester ici, répond-il à L’Équipe. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais partir. Beaucoup de choses sont dites. J'ai un rendez-vous avec mon président, non pas pour lui donner ma position, simplement pour échanger avec lui. Après cette discussion, on prendra une décision dans l'intérêt du club, des uns et des autres. Mais rien n'est fait. »

Galtier vite oublié à l'ASSE ?

Quoiqu'il advienne, son nom restera gravé dans l'histoire du club. « Oh ça, vous savez, ce n'est pas très important. Il paraît que je devais rester dans l'histoire d'un club et, finalement, on m'a vite oublié. » Selon le quotidien sportif, cela semble dirigé vers l'ASSE, où il est resté huit saisons, de 2009 à 2017. Un message revanchard, donc, en cette journée de sacre ? « C'est juste pour rappeler tout le travail qu'on avait accompli aussi à cette époque-là », sourit Galtier pour désamorcer tout début de polémique.