ASSE – Mercato : après Slimani, Puel ciblerait un autre joueur de Leicester

Très peu utilisé à Leicester, Islam Slimani, dans le viseur de l'ASSE, est en discussions avec son club pour rompre son contrat, alors qu'il ne lui reste plus que six mois de contrat chez les Foxes. Mais on l'a bien compris, c'est vers Mostafa Mohamed que l'ASSE consacre ses efforts pour se renforcer en attaque. Slimani, lui, pourrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite, voire de Lyon, à en croire certaines sources.

Kamal Sowah se révèle en Belgique

Par ailleurs, un autre joueur de Leicester intéresserait l'ASSE. Il s'agit de Kamal Sowah, prêté par le club anglais en Belgique. Ailier, le jeune ghanéen (20 ans), également capable d'évoluer en soutien de l'attaquant, gaucher, a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en Jupiler League depuis le début de la saison. L'une des révélations du championnat belge. A suivre...