ASSE - Mercato : Arsenal contre-attaque après l'échec du prêt de Saliba

Hier soir, dans la dernière ligne droite du mercato, la possibilité d'un prêt de William Saliba s'est présentée à Saint-Etienne. Après avoir vendu Wesley Fofana à Leicester, et même s'ils s'étaient faits prêter le Grec Panagiotis Retsos, les Verts étaient évidemment intéressés par l'idée de récupérer le très talentueux défenseur central de 19 ans. Seulement, les deux clubs ne sont parvenus à un accord qu'après minuit, le mercato ayant refermé ses portes. Pour les Stéphanois, c'est de la faute aux Anglais. Mais ces derniers ne sont pas d'accord…

Un dirigeant des Gunners a expliqué à Sky Sports que lui et ses collègues avaient fait les choses dans les règles et surtout dans les temps. Qu'ils avaient longuement attendu que leurs homologues stéphanois leurs envoient des papiers pour finaliser l'opération mais que ceux-ci n'étaient jamais arrivés. Selon notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, l'ASSE aurait pourtant bien répondu à toutes les attentes du club londonien et signé les contrats en question.

Difficile de savoir qui dit vrai et qui ment dans cette histoire. On se contentera de rappeler que cet été, quand Arsenal a refusé que William Saliba prolonge de deux mois son prêt chez les Verts pour disputer la finale de la Coupe de France, il avait déjà rejeté la faute sur l'ASSE. Histoire que son joueur ne nourrisse pas trop de rancune à son égard… Après ce deuxième échec d'un retour dans le Forez, le natif de Bondy serait touché moralement. Arsenal, de son côté, songerait à le prêter en Championship pour qu'il puisse s'acclimater aux joutes anglaises pendant un an.

Arsenal are looking into the possibility of loaning William Saliba to a Championship side in the coming days.



Deal to Saint-Etienne fell through but is felt he needs a year of playing regular football.



Domestic window open until October 16 and move seen as ideal. #AFC