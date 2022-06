ASSE - Mercato : Batlles approche un champion du monde bien connu de l’OM !

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Les supporters sont à la fois impatients et anxieux de découvrir ce que fera l’ASSE la saison prochaine en Ligue 2. En attendant d’y voir plus clair sur les nouvelles ambitions du club forézien, le nouvel entraîneur des Verts Laurent Batlles va devoir remodeler un effectif décimé et en perte de confiance.

Pour ce faire, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE aurait approché un certain Adil Rami (36 ans) ! Selon L’Équipe, les Verts ont approché le champion du monde 2018 passé par l’OM et qui arrive en fin de contrat du côté de l’ESTAC.

Rami a reçu une offre de prolongation d'une année et les négociations semblaient avancer positivement ces derniers jours mais l’ASSE a également approché le défenseur central. Si aucune tendance n'a filtré, Rami réfléchit à l’idée de retrouver un coach qui l’a entraîné durant les six premiers mois de la saison écoulée à Troyes.

🚨 L’#ASSE négocie avec… Adil #Rami !



Le défenseur central est en fin de contrat à l’#ESTAC, mais a reçu une proposition de prolongation.

Mais Laurent #Batlles aimerait le faire venir pour encadrer son groupe en L2. Le joueur réfléchit.



Via @lequipe pic.twitter.com/ADJvII9lLW — Sainté Inside (@SainteInside) June 13, 2022

Pour résumer Prêt à relever le challenge de faire remonter l’ASSE en Ligue 1 après une saison calamiteuse, Laurent Batlles pourrait se renforcer avec un champion du monde 2018 passé par l’OM : Adil Rami (ESTAC, 36 ans). La piste est lancée.

Bastien Aubert

Rédacteur