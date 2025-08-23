RC Lens Mercato : encore une arrivée après Lassine Sinayoko ? Pierre Sage répond
FC Nantes : Luis Castro parle mercato et s'explique sur son débrief musclé avec Matthis Abline

William Tertrin
23 août 2025

En conférence de presse, Luis Castro s’est exprimé sur la situation de Matthis Abline, qu’il a poussé dans ses retranchements.

Présent en conférence de presse avant le déplacement du FC Nantes à Strasbourg dimanche, Luis Castro s’est notamment exprimé concernant la situation de Matthis Abline. Ce dernier, sur le départ, a fait l’objet d’un débrief musclé après la défaite contre le PSG.

« Ce n’est pas parce que je n’aime pas le joueur »

Castro a précisé : « Ce n’était pas la première fois qu’on faisait de la vidéo avec Abline. À la mi-temps aussi j’ai fait de la vidéo, j’ai parlé avec d’autres joueurs qu’Abline (Tati et Lepenant). On parle de tout ce qu’on veut faire mieux. Je suis tranquille, ce n’est pas la première fois qu’Abline regarde une vidéo avec mon staff et ce n’est pas la dernière. Comme entraîneur de Nantes, je vais corriger tous les joueurs qui sont ici, c’est la meilleure façon pour que les joueurs évoluent et soient meilleurs. »

Sur le suivi de l’attaquant durant la semaine : « Abline s’est entraîné normalement toute la semaine, il s’est donné à 100 %. On a fait de la vidéo aujourd’hui (ce vendredi) aussi. On a parlé des coups de pied arrêtés défensifs. On fait vidéos collectives, individuelles… Ce n’est pas parce que je n’aime pas le joueur, c’est parce que je veux qu’il s’améliore dans le futur. » Concernant le choix de titulariser Mostafa Mohamed contre le PSG, Castro s’est également justifié : « Si j’avais mis Abline, peut-être que la question aurait été : pourquoi Mostafa démarre sur le banc ? »

Un mercato pas terminé

Enfin, sur le mercato, le Portugais est resté clair dans sa philosophie : « Imaginez que je ne veuille pas qu’un joueur sorte, mais qu’on propose 50 M€. Je ne vais pas dire au président : non, impossible qu’il sorte. (Dans le sens des arrivées), cela dépend des opportunités. Si un joueur peut aider l’équipe, on va le faire, c’est sûr. Si un joueur vient seulement pour venir, je préfère faire monter un mec de la formation. »

Dans ces derniers jours de mercato, Nantes va renforcer sa défense avec Armel Bella-Kotchap, 23 ans, en provenance de Southampton. Après avoir surpassé la concurrence, un accord de principe a été trouvé pour un prêt incluant une option d’achat d’environ 9 millions d’euros. Le joueur, international allemand à deux sélections, pourrait officiellement rejoindre le club ce week-end.

Tous propos rapportés par L’Équipe.

