ASSE – Mercato : Bouanga transféré en janvier, ça fait débat chez les Verts

Florent, Andrézieux-Bouthéon :

« Non. Il fait un début de saison mitigé, mais il faut lui laisser du temps. On aura besoin de lui dans la lutte pour le maintien. Et financièrement, ce n'est pas le bon moment pour le vendre. Sa valeur marchande augmentera en fin de saison quand il marquera à nouveau des buts. Même pour lui, ce serait mieux qu'il parte cet été. Il a tous ses repères ici à ''Sainté'', il faut qu'il reste. »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« Oui. Il ne confirme pas les attentes placées en lui. Il n'est plus décisif et il est trop brouillon dans son jeu. Cette saison, je ne le reconnais plus du tout. Au regard de la situation du club, on a besoin de liquidités pour se renforcer. Il est donc indispensable de céder Bouanga dès cet hiver. »

Dimitri, Prunete :

« Surtout pas ! Ce serait une grosse erreur ! D'ailleurs, je ne pense pas que Puel souhaite le départ de son meilleur joueur offensif cet hiver. Il est vrai qu'il n'est pas décisif pour le moment, mais soyons sérieux, c'est toute l'équipe qui n'est pas au niveau. S'il n'était pas là, on serait peut-être actuellement en Ligue 2. Il faut donc absolument le conserver. Je suis sûr qu'il va retrouver le chemin des filets. Il lui faut un déclic, et derrière il va enchaîner les prestations de qualité et se montrer à nouveau décisif. »

Jean-Claude, Huriel :

« Il faut le vendre. Il n'arrive plus à marquer, il doute beaucoup et cela se ressent. Sur le terrain, il y a très peu de complicité avec Hamouma, Boudebouz et Khazri. Il faut qu'il change de club pour reprendre confiance, et nous de notre côté, nous devons investir sur un très bon attaquant. »

Victor, Domancy :

« C'est vrai que Bouanga est particulièrement décevant. C'est d'ailleurs la plus grosse déception de ce début de saison. Au-delà du fait qu'il ne marque pas, je ne le trouve pas vraiment inspiré même si on sent son envie de bien faire. Il n'est pas aidé par l'équipe qui est très moyenne pour ne pas dire plus... Pour autant, faut-il le vendre cet hiver ? Ce n'est pas évident. Si une offre de 20M euros arrive, il faut l'accepter. Mais en dessous, il me semblerait dommage de céder un joueur qui a encore une bonne marge de progression, et qu'il faudra remplacer dans l'immédiat... Il ne faudrait peut-être pas répéter les épisodes Fofana trop souvent. »

Kévin, Limoges :

« Ce serait se tirer une balle dans le pied de la part de nos dirigeants, au vu de l'effectif que l'on a actuellement. À mon sens, pour ce Mercato, on a besoin d'une ou deux recrues, mais pas de départ. Et encore moins la perte d'un joueur comme Denis Bouanga ! S'il a un peu de mal depuis le début de la saison, je reste convaincu qu'il va retrouver son efficacité. »

Loïc, Montélimar :

« La question ne se pose même pas, c'est oui ! On ne le sent pas concerné. Je ne sais pas si je suis le seul à le remarquer, mais on voit clairement qu'il a la tête ailleurs. 2 buts, 1 passe décisive en 14 matches, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais si on vend Bouanga, il faudra à tout prix le remplacer. »

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape :

« Un grand non ! Sincèrement, je pense que c'est notre meilleur attaquant. Comme quasiment tous ses coéquipiers, il a perdu la confiance. Une fois qu'il l'aura retrouvée, il va enfiler les buts. Je ne m'inquiète pas pour ça. On le sait, on est dans une situation délicate, comme l'année passée. J'espère qu'aucun joueur majeur ne va partir cet hiver. Tout le monde doit être concerné par la situation.»

Kévin, Olivet :

« Je ne pense pas. Il serait préférable d'attendre le Mercato estival. J'espère qu'il va faire une meilleure deuxième partie de championnat, et qu'il va retrouver son niveau de la saison passée. À ce moment-là, on pourrait le vendre à un très bon prix. »