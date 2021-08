ASSE, OM - Mercato : contact confirmé avec Germain mais…

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Zizanie à venir à l’ASSE par rapport à Germain ? Comme nous vous le révélions lundi, et confirmé par RMC Sport ce mardi, l’ASSE aurait bel et bien des contacts avec Valère Germain. Le joueur serait apprécié par certains dirigeants stéphanois et prêt à baisser son salaire pour rentrer dans les finances de clubs de Ligue 1 tels que l’ASSE et Montpellier. Toutefois Claude Puel, Manager Général de l’ASSE, ne voudrait pas de Valère Germain pour renforcer son attaque.

Alors qu’une réunion était prévue ce mardi après-midi à l’Etrat pour discuter de la suite du mercato, reste désormais à savoir si les dirigeants stéphanois seraient prêts à aller à l’encontre du souhait du coach pour renforcer l’attaque des Verts. Affaire à suivre, mais l’épineux dossier de l’attaquant à l’ASSE pourrait embraser les relations en interne à l’approche de la fin du mercato.

🇫🇷 Saint-Etienne est en contact avec Valère Germain, libre depuis son départ de Marseille. Le joueur intéresse aussi Montpellier. — RMC Sport (@RMCsport) August 30, 2021