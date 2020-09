ASSE - Mercato : démenti pour Khazri, confirmation pour Boudebouz

Ce matin, nous avons relayé l'information du journaliste du 10 Sport Alexis Bernard, qui a confirmé les contacts entre les Girondins de Bordeaux et Wahbi Khazri, s'appuyant sur le fait que l'attaquant de l'ASSE n'avait pas inscrit ses enfants à l'école à Saint-Etienne pour justifier un départ imminent.

Renseignements pris par notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, le Tunisien aurait bien inscrit ses enfants dans la même école que l'année dernière. S'il est ouvert à un départ, étant entendu que Claude Puel ne compte pas sur lui au point qu'il ne l'a pas convoqué pour les deux premiers matches ni pour le déplacement ce soir à Marseille, Khazri n'a pas pour autant préparé ses bagages.

Boudebouz ne veut toujours pas partir

Ryad Boudebouz est dans le même cas de figure que son ami Wahbi Khazri. Lui non plus n'a pas participé aux victoires sur Lorient et Strasbourg et lui non plus ne sera pas du voyage à Marseille. Mais lui n'est pas du tout ouvert à un départ. Son entourage nous a confirmé qu'il comptait rester dans le Forez pour faire évoluer l'avis de Claude Puel à son égard. Si l'inscription des enfants à une école est un indicateur de transfert, ceux de Boudebouz fréquentent le même établissement stéphanois. Le héros de la demi-finale de Coupe de France 2020 contre Rennes a donc bien l'intention de rester…