ASSE – Mercato : départs, arrivées, balance des transferts... les chiffres à retenir du Mercato record des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

C'est l'été de tous les records à l'ASSE. Jamais une intersaison n'avait été aussi mouvementée. Au total, l'ASSE a enregistré 11 arrivées : Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Victor Lobry, Lenny Pintor, Matthieu Dreyer et Thomas Monconduit sont arrivés libres. Mathieu Cafaro est prêté par le Standard de Liège. L'ASSE n'a versé des indemnités de transfert que pour Benjamin Bouchouari (Roda), Ibrahima Wadji (Qarabag) et Léo Pétrot (Lorient). Au total, elle aura dépensé environ 3 M€, en comptant l'option d'achat de Cafaro (500 000 €). Dans le sens des départs, pas moins de 29 joueurs ont quitté le Forez.

3 M€ déboursés, 19 M€ encaissés

En fin de contrat, Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Falaye Sacko, Assane Diousse, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Enzo Crivelli, Sada Thioub, Bakary Sako et Arnaud Nordin avaient plié bagages dès la fin de saison dernière, au même titre que Joris Gnagnon et les jeunes Lamine Ghezali, Bilal Benkhedim, Louka Aymar, Lucas Llort, Stevens Leleux et Victor Petit. Et à ses 20 joueurs en fin de contrat sont venus s'ajouter les départs de Marvin Tshibuabua à Seraing, de Lucas Gourna-Douath au RB Salzbourg, de Zaydou Youssouf à Famalicao, de Denis Bouanga au Los Angeles FC, d'Harold Moukoudi à l'AEK Athènes, De Mahdi Camara à Brest, d'Yvan Neyou à Leganes, de Maxence Rivera au Puy (prêt) et enfin d'Adil Aouchiche à Lorient. Soit au total, 29 départs. L'ASSE aura encaissé environ 19 M€, sans compter les 3,5 M€ de l'option d'achat de Camara et les 10 M€ que le club récupérera sur le transfert de Wesley Fofana à Chelsea. Un été plutôt lucratif, donc, avec une masse salariale largement dégonflée.