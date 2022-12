ASSE - Mercato : Gallon fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Je ne pense pas

« Très proche de Jimmy Giraudon, Gallon avait été performant il y a deux ans lors de la montée de Troyes, mais sa saison dernière en L1 avait été plus compliquée. C'est Jessy Moulin qui avait terminé titulaire, en profitant d'une blessure de son concurrent direct. Un Moulin décisif dans le maintien de l'ESTAC avant de retourner sur le banc et d'être même n°3 cette saison. Gallon, lui, a vécu une première partie de saison délicate. Bruno Irles l'avait relégué sur le banc avant la trêve internationale, avant de se faire virer.

Il faut arrêter de recruter à Troyes !

Mon sentiment, c'est que Gallon est un gardien de L2. C'est déjà ça, me direz-vous, vu le niveau de Green et (à un degré moindre) de Dreyer lors de la première partie de saison. Mais on peut aussi considérer que Gallon n'est pas taillé pour un club comme l'ASSE. Et être refroidi par le niveau affiché par les autres anciens troyens, à commencer par Giraudon et Pintor (plus que Chambost et le jeune Namri). Je sais que beaucoup de supporters et d'observateurs trouvent que l'ASSE n'a pas vocation à être une succursale de l'ESTAC. J'en fais partie. Et ça ne date pas d'aujourd'hui...»

Laurent HESS



Pas pire que Green et Dreyer !

« Je ne saurais dire si Gauthier Gallon est un bon plan ou pas. C'est sûr que le gardien de Troyes est très loin du niveau d'un Stéphane Ruffier, qu'on a laissé filer en lui manquant de reconnaissance, mais si on regarde bien le parcours du Niçois de 29 ans, on se dit que ce n'est pas si mal. Surtout pour un club qui, rappelons-le quand même, est aujourd'hui dernier de Ligue 2 et ne peut pas non plus espérer attirer un portier d'envergure internationale.

Aujourd'hui, il convient de regarder quels sont les gardiens de l'ASSE avant tout : Etienne Green, qui, après des débuts tonitruants en pro, est en manque de confiance flagrant, et Matthieu Dreyer, un portier de 33 ans qui sortait d'une longue expérience de numéro 2 ou 1 bis à Amiens ou encore Lorient. Quand on voit les CV peut-on réellement cracher sur Gallon ?

Oui, j'entends les critiques sur le fait qu'il s'agirait d'encore un Troyen et que cette politique de recrutement ne nous a pas trop réussi jusqu'alors. Je constate juste que l'ancien portier de Nîmes ou encore d'Orléans a joué 78 matchs sur trois dernières saisons en tant que titulaire et s'il a perdu sa place sur la fin au profit de la recrue polonaise du City Group Mateusz Lis, cela a souvent été plus qu'honnête dans les performances. Laurent Batlles avait même fait de ce gardien le meilleur de Ligue 2 à l'issue d'une saison 2020-21 assez réussie de sa part. Du coup, un Gallon à Sainté, pourquoi pas ? »

Alexandre CORBOZ