ASSE - Mercato : Grenoble ferme la porte à un départ de Monfray

Après avoir recruté Gaëtan Charbonnier, Denis Appiah et Gautier Larsonneur, l'AS Saint-Etienne s'intéresserait désormais au défenseur central de Grenoble, Adrien Monfray, selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter.

"On n'a eu aucun contact avec l'ASSE"

Interrogé sur la rumeur d'un départ de son joueur chez les Verts, Max Marty a nié tout contact entre le GF38 et l'ASSE. "C’est une rumeur. En tout cas, on n’a eu aucun contact avec l’ASSE. Adrien est sous contrat encore un an et demi et on n’est pas dans l’obligation de vendre", a assuré le directeur général de l'actuel sixième de Ligue 2 au Dauphiné Libéré. Reste à savoir si c'est un coup de bluff ou non du club grenoblois.

Pour résumer Pour Le Dauphiné Libéré, le directeur général de Grenoble, Max Marty, s'est exprimé sur la rumeur d'un départ d'Adrien Monfray à l'AS Saint-Etienne, niant tout contact entre le GF38 et l'ASSE.

Fabien Chorlet

Rédacteur