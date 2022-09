ASSE - Mercato : les premiers mots de Wadji, Petrot et Monconduit en vert

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Wadji : "Un rêve devenu réalité"

« Les garçons sont vraiment sympas. J’ai regardé le match contre Bastia. La première fois qu’on m’a parlé de Saint-Etienne, je n’y croyais pas. Le coach et Loïc (Perrin) m’ont convaincu. Saint-Etienne, c’est un rêve pour les Sénégalais. Je suis un joueur de profondeur. Krasso, c’est un super joueur techniquement et c’est plaisant de jouer avec des joueurs comme ça. Il peut me laisser des espaces en décrochant. Je suivais Saint-Etienne quand ils étaient en Ligue 1. Jouer dans ce stade-là, c’est un rêve devenu réalité. »

Petrot : "Aller le plus haut possible"

« J’ai passé 7 ans ici, donc je suis vraiment content de revenir. En partant, j’avais la sensation au fond de moi que l’histoire n’était pas terminé. J’ai toujours cru pouvoir revenir. Le match retour avec Lorient la saison dernière était particulier car on jouait tous le maintien. Je connais très bien Laurent (Batlles) et je suis très content de le retrouver. C’est un argument, il m’a beaucoup fait progresser. J’ai suivi tous les matches. Il y a eu un début compliqué, mais on reste sur un très bon résultat contre Bastia. L’important, c’est d’enchaîner maintenant pour aller le plus haut possible. C’est un rêve. J’avais pu faire un groupe avec Loïc (Perrin), mais jouer à Geoffroy-Guichard, c’est un rêve. Je ne sais pas s’il y a eu un déclic entre Andrézieux et Lorient, il y a eu deux mois entre mon départ et mon premier match pro. »

Monconduit : "Mon père était fan du club"

« C’est un club mythique, vous le savez plus que moi. Mon père était fan du club. Matthieu (Dreyer) a facilité les choses, c’est certain. C’est toujours plus simple d’avoir un coéquipier. J’ai envie qu’on joue et je sais que ça va fonctionner. Benjamin (Bouchouari) et Dylan (Chambost), ça joue. Je n’ai pas douté : à Lorient, je savais que les choses allaient se décanter. J’ai hâte d’être de l’autre côté, parce que la première à Geoffroy-Guichard, j’avais pris 3-0. Quand le public pousse, c’est dur. »