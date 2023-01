ASSE - Mercato : les Verts ont laissé filer un joueur ultra décisif

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Les supporters de l’ASSE peuvent se frotter les mains. Depuis l’arrivée de Gautier Larsonneur au mercato hivernal, les Verts enchaînent les clean-sheets et semblent avoir enfin lancé l’opération remontada en Ligue 2. Cette arrivée triomphale ne doit pas faire oublier un gros bug des dirigeants de l’ASSE, qui ont préféré miser sur le flop Etienne Green plutôt que sur Stefan Bajic à l’hiver 2022. Depuis, le dernier cité a plié bagage pour Pau, Bristol et enfin Valenciennes depuis ce mois-ci. Le VAFC peut savourer : il a récupéré un gardien ultra décisif.

« Stefan peut changer le cours d’un match »

« Vous avez récupéré un super garçon. Je connais mon Baj sur le bout des doigts pour l’avoir eu quasiment toute sa formation chez les Verts, notamment lors de la coupe Gambardella remportée en 2019. En finale, il a un arrêt à faire mais il est présent, il nous qualifie aussi aux tirs au but à Auxerre. Je l’ai eu cinq ou six saisons d’affilée et ce qui m’a marqué, au-delà de ses qualités intrinsèques, c’est la maturité dont il a toujours fait preuve pour appréhender ce que nécessite le foot de haut niveau, explique Razik Nedder dans La Voix du Nord. C’est un vrai passionné du poste, très à l’écoute et extrêmement rigoureux. Et c’est un énorme bosseur. Certains, il faut les pousser, d’autres les freiner, lui est clairement dans la seconde catégorie. Il est encore jeune et son début de carrière l’a fait grandir. Et à Valenciennes, il y a un élément très important, c’est Jérémie Janot. Ils se connaissent, je n’ai aucun doute qu’il va lui faire passer un cap car Stefan est vraiment un gardien qui peut changer le cours d’un match. »

