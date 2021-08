ASSE – Mercato : les Verts se sont mis sur le Zlatan Ibrahimovic polonais !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Cité parmi les pistes de l'ASSE pour le futur, Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin, 17 ans) a accordé un long entretien au média polonais Weszlo. L'occasion de se rendre compte que le joueur le plus précoce du dernier Euro se rapprochait davantage du caractère d'un Zlatan Ibrahimovic que d'un Adil Aouchiche.

Ego démesuré...

Dès l'entame, Kozlowski pose le ton d'un discours étonnant, incontrôlable et rempli d'assurance : « Kamil Grabara a dit un jour qu'il vaut mieux ne pas être humble que d'être hypocrite. Certaines personnes disent "Je suis humble" et montrent leur visage à la première occasion. C'est pourquoi je dis que je n'ai aucune humilité. Et je l'ai toujours dit, même aux dirigeants (…) Je ne veux pas être humble parce que je ne le suis pas et tout le monde le sait ».

Ne se laissant pas dicter son discours ou son utilisation des réseaux sociaux par les dirigeants de Pogon, le milieu offensif affiche déjà de grosses ambitions : « Je ne voudrais pas que quiconque pense que Kozłowski est jeune et que c'est pourquoi il joue. C'est une déclaration stupide parce que je veux être le meilleur de l'équipe, en Europe et bientôt dans le monde (…) J'ai toujours dit que je voulais être le meilleur. Et je crois toujours que je serai le meilleur ».

Sûr de lui et de ses choix, Kacper Kozlowski sait parfaitement ce qu'il veut pour la suite de sa carrière, lui qui a refusé le Bayer Leverkusen pour ne pas jouer dans les équipes de jeunes. « J'ai besoin d'au moins six mois ou un an pour m'adapter. Et puis j'aimerais partir. Tout est d'accord avec les dirigeants et ils pensent la même chose (...) Je n'irais pas dans un club qui est énorme pour jouer en Primavera. Si je vais à l'étranger, c'est pour jouer pour l'équipe première, pas pour les U-18 ».

… Incontrôlable hors des terrains

Sans tabou ni complexe, l'intéressé explique qu'il roule sans permis autour de Szczecin pour s'exercer (« Je n'ai encore tué personne, mais les gens feraient mieux de ne pas sortir en ville »), qu'il chambrait déjà ses coéquipiers plus âgés à ses débuts en équipe 1 à 15 ans, que même s'il n'est pas du tout fêtard il se moque royalement des questions de l'hygiène de vie (« Je pense que pour le moment je n'ai pas besoin d'un régime comme les joueurs plus âgés l'ont fait. Le corps traite tout facilement et je n'ai aucun problème à manger quelque chose de malsain de temps en temps ») ou de la préparation mentale (« Je n'ai pas encore besoin d'entraînement mental parce que je me sens fort »). Pas sûr qu'il soit très Puel compatible...