ASSE - Mercato : Lobry scelle son avenir et évoque la montée

Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Arrivé l'été dernier à l'AS Saint-Étienne après deux saisons passées à Pau, Victor Lobry, auteur d'un but et de deux passes décisives en 34 matchs de Ligue 2 disputés, a fait une première saison pleine avec les Verts, même s'il aura pu se montrer plus décisif.