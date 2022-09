ASSE - Mercato : Perrin fait une annonce pour janvier et parle de joker

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Comme attendu, l'AS Saint-Etienne s'est montré très active sur le marché des transferts cet été. Entre les nombreuses fins de contrat et la relégation, quasiment tous les joueurs présents la saison passée sont allés voir ailleurs. Ils ont été évidemment remplacés numériquement par des éléments taillés pour jouer la montée dans les deux prochaines années. Mais cette refonte du groupe vert n'est pas terminée. Au Progrès, le coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin, a expliqué qu'il réfléchissait à la possibilité de recruter un joker, que les grandes manœuvres allaient se poursuivre en janvier et il a également fait le point sur le vrai-faux départ de Saïdou Sow pour Reims.

« On était sur des profils, avec des dossiers avancés. On ne voulait pas faire quelqu'un à la dernière minute pour faire quelqu'un. On ne s’interdit pas de réajuster l’effectif au prochain mercato. On peut même prendre un joker dès aujourd'hui. C’est une possibilité, si les joueurs sur lesquels on était récemment, ou leurs clubs, rouvrent la porte. Sow ? Ce n’était pas forcément une volonté de notre part de nous en séparer. Il n’était d’ailleurs pas prévu qu’il parte même si à ce poste, on avait encore des possibilités en interne. On a demandé au joueur, qui était plutôt intéressé (par un départ). Mais de toute façon, on n’aurait pas trouvé d’accord avec Reims. »