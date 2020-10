ASSE - Mercato : Pierre Ménès s’inquiète du départ de Fofana et démonte le projet Puel

Le coup d’arrêt commence à s’étirer dans le temps. Après un début de saison en fanfare, l’ASSE fait du surplace et a encore été surprise à domicile par l’OGC Nice (1-3). Si Claude Puel a assumé ses responsabilités en faisant également remarquer que les absences lui avaient fait du tort, Pierre Ménès a observé trop de cadeaux en défense.

« L’ASSE a fait trop de fautes défensives pour espérer quelque chose face à Nice. Le premier but d’une reprise du gauche assez heureuse de Lees-Melou est consécutif à un dégagement au poing médiocre de Moulin, qui est également victime d’une mésentente avec Sow sur le second but azuréen. Les Verts sont clairement orphelins de Fofana sur le plan défensif », a-t-il analysé sur son blog.

Ménès inquiet sur le long terme à l'ASSE

Au-delà de cette rencontre, le consultant du CFC semble bien plus inquiet sur le long terme. « Alors c’est bien gentil le projet de Puel de jouer avec des jeunes, des jeunes, et encore des jeunes. Mais les jeunes, quand ça va bien, tout va très bien. Mais quand ça va mal… » a-t-il conclut en doutant fortement du projet mis en place par Puel chez les Verts.