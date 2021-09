ASSE – Mercato : Puel confirme, il voulait bien recruter son dernier bourreau !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Comme révélé dans nos colonnes, la priorité offensive de Claude Puel lors des derniers jours du Mercato était bien Valère Germain, mais la proposition financière de l'ASSE, qui a proposé 60 000 € à l'ancien marseillais, s'est révélée insuffisante... Une information confirmée par Puel vendredi dernier sur France Bleu.

« Valère Germain, que je connais bien, a rejoint Montpellier. Il a été une piste évoquée chez nous mais encore une fois nos finances ne nous ont pas permis d'aborder un jouer comme ça et de l'inscrire sur une durée importante. Un joueur en fin de contrat essaie de monnayer, de trouver le meilleur contrat possible, ce qui est normal. »

Puel est content avec Ramirez malgré tout

Alors que l'ASSE ne lui avait proposé que deux ans de contrat, Germain s'est engagé avec Montpellier jusqu'en juin 2024, lui qui a inscrit le second but de la victoire du MHSC face aux Verts dimanche dernier. Du côté des Verts, on a finalement choisi Ignacio Ramirez (ex-Liverpool de Montevideo) dont Claude Puel a pris le temps de saluer les débuts hier en conférence de presse : « Il est rentré dans une situation difficile où on n’était pas très bien dans cette deuxième mi-temps. On n’était pas dominateur, et encore fois, c’est un joueur qui a besoin de ballons. Sur un ou deux ballons, on voit qu’il est présent et qu’il peut apporter quelque chose et qu’il a cet instinct de surface ».

