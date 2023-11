ASSE - Mercato : Raveyre vide son sac sur sa mise au placard chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le PSG s'est incliné hier soir à Milan (1-2) en Ligue des champions. Et avant cela, les U19 de l'AC Milan avait battu ceux du PSG (3-2) en Youth League. Avec un certain Noah Raveyre dans les cages. L'ancien gardien des Verts avait quitté l'ASSE libre cet été après avoir refusé de signer un premier contrat professionnel dans son club formateur, qui l'avait placardisé dans la foulée.

"On te prive de ton bonheur. En traversant ça à 17 ans, ça te fait grandir et comprendre certaines choses"

Dans un entretien à L'Eveil de la Haute-Loire, Raveyre est revenu sur ses débuts en Lombardie mais aussi sur son départ de l'ASSE. "J’ai rejoint le Milan AC en juillet et ça se passe très bien, a-t-il confié. C’est génial d’évoluer dans un des plus grands clubs d’Europe. J’ai appris à découvrir de nouvelles infrastructures et une nouvelle mentalité, différente de la France. La manière de travailler n’est pas la même. La fin de mon aventure chez les Verts, ça a été compliqué puisqu’il y a eu une mise au placard la plus radicale possible de la direction, dès que j’ai voulu partir. On te prive de ton bonheur. En traversant ça à 17 ans, ça te fait grandir et comprendre certaines choses. Ça m’a forgé et je me connais mieux mentalement. Je m’en suis servi pour beaucoup travailler et profiter de mes proches, avant de partir en Italie. J’ai aussi pu avancer sur mon permis de conduire et décrocher mon bac avec mention. Même de cette période, j’arrive à garder du positif. Comme de mon passage à Saint-Étienne. Je les suis toujours et j’ai gardé de très bons contacts avec des joueurs et entraîneurs."

