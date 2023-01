ASSE - Mercato : un ailier italo-américain chez les Verts !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE est tournée vers l’avenir. Alors que le mercato des professionnels est ouvert depuis le 1er janvier, les joueurs nés en 2010 peuvent désormais s'engager afin d'intégrer un centre de formation. Et les Verts ont déjà validé deux arrivées en ce sens.

Un futur ailier prometteur ?

Selon Peuple Vert, Jean-Luc Anquetil, recruteur arrivé en 2012 et qui prospecte aux quatre coins de la région parisienne pour signer les talents de demain, vient ainsi d’enrôler le jeune Howard Cuozzi Jr. Joueur offensif issu du Paris Alesia Football Club (14e arrondissement), le droitier joue principalement ailier droit et présente de belles qualités de vitesse et d'élimination. Cet italo-américain est surclassé avec les U14 de son club.

Pour résumer À quelques encablures du match de Migue 2 entre l’AS Saint-Étienne et le Stade Lavallois (20h45), les Verts ont ferré une promesse italo-américaine au sein de leur centre de formation. Un joli coup à l'horizon pour les professionnels ?

Bastien Aubert

Rédacteur