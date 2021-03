ASSE - Mercato : une belle opportunité est passée sous le nez d'Arnaud Nordin

A compter de ce jeudi et pour six jours, l'équipe de France Espoirs dispute le premier tour de l'Euro contre le Danemark, la Russie et l'Islande. Arnaud Nordin n'en sera pas, lui qui avait pourtant été de la plupart des rassemblements jusque-là. Mais l'ailier de l'AS Saint-Etienne paye sa petite forme du moment, une grande concurrence à son poste et peut-être, aussi, les changements incessants de Claude Puel dans son onze de départ. Son absence à l'Euro Espoirs pourrait lui coûter cher.

"Un Euro Espoirs, c'est suivi, observé"

En effet, le sélectionneur des Bleuets, Sylvain Ripoll, a rappelé : "Plus qu'une carotte, cet Euro est une opportunité internationale. Un Euro Espoirs, c'est suivi, observé, apprécié. C'est important de se montrer performant, ça fait partie du bagage". Une façon de rappeler que les recruteurs des plus grands clubs européens suivront la compétition avec attention.

Or, Arnaud Nordin est en fin de contrat en 2022 et n'a toujours pas accepté de prolonger avec les Verts. Il a même repoussé une première proposition. Si la situation devait perdurer, l'ASSE n'aurait d'autre choix que de le vendre cet été pour ne pas le voir partir gratuitement dans un an. Pour Nordin, une exposition internationale via l'Euro Espoirs aurait permis d'attirer le regard des clubs étrangers…