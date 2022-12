ASSE : Perrin dynamite le Mercato, les Verts se sont mis une pile... les derniers échos sont prometteurs !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE va devoir cravacher jusqu’à la fin de la saison. Relégués au printemps dernier, les Verts ne pensaient pas que la Ligue 2 leur offrirait autant d’opposition et l’ont appris à leurs dépens au fil des journées. Désormais, la sonnette d’alarme a été tirée par joueurs, dirigeants et supporters. Et le message semble avoir enfin été compris par le vestiaire des Verts, où Laurent Batlles a déroulé sa feuille de route depuis l’été dernier.

« Je sais qu’ils sont sur pas mal de joueurs »

« J’ai des échos comme quoi ils bossent bien sur cette grosse deuxième partie de saison qui reste à disputer. Je sais qu’ils travaillent pour parfaire leur effectif et qu’ils sont sur pas mal de joueurs, a révélé le milieu du Stade Brestois Franck Honorat à Poteaux Carrés. Les supporters sont toujours là et gardent de l’espoir. Il faut y croire. J’ai des échos plutôt encourageants sur ce qui se passe actuellement à Sainté, ça donne de l’espoir. Le club a des ambitions et des objectifs pour cette seconde partie de saison, est en train d’œuvrer dans l’ombre pour inverser la dynamique. Je ne peux pas croire à une seconde relégation d’affilée. »

