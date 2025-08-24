LOSC Mercato : Lille a entamé des discussions pour cet ancien de Ligue 1

En quête d’un nouveau défenseur central, le LOSC a accéléré pour Alexander Djiku, ancien de Ligue 1 aux 221 matchs.

Le LOSC, qui a démarré sa saison par un nul face au Stade Brestois, se prépare à un test important contre l’AS Monaco ce dimanche soir. Pendant que Bruno Genesio affine les derniers réglages sur le terrain, la direction lilloise s’active en coulisses pour étoffer l’effectif. Parmi les pistes étudiées figure Alexander Djiku, actuellement à Fenerbahçe.

Discussions engagées

Le défenseur central ghanéen de 31 ans, bien connu en Ligue 1 pour avoir porté les couleurs de Bastia, Caen ou encore Strasbourg, est lié au club stambouliote jusqu’en 2026. D’après les informations de Foot Mercato, Lille a déjà engagé des discussions avec le club turc afin d’évaluer la possibilité d’un prêt.

Djiku sort d’une saison dense, avec 46 apparitions toutes compétitions confondues et un but inscrit. Son expérience et sa solidité défensive pourraient représenter un renfort de poids pour les Dogues, en quête d’un renfort dans leur arrière-garde après le départ de Bafodé Diakité. À suivre…