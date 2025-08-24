PSG Mercato : une pièce maîtresse de Luis Enrique convoitée en Arabie saoudite
OL Mercato : nouveaux détails dans le dossier Saël Kumbedi

OL Mercato : nouveaux détails dans le dossier Saël Kumbedi
William Tertrin
24 août 2025

L’OL est tombé d’accord avec Wolfsburg pour le départ de Saël Kumbedi, qui n’a pas encore livré sa réponse.

Comme relayé ce dimanche sur notre site, l’OL est bel et bien sur le point de laisser partir Saël Kumbedi, le jeune latéral droit de 20 ans, vers la Bundesliga. Bloqué par la concurrence d’Ainsley Maitland-Niles, qui souhaite rester, Kumbedi pourrait rejoindre Wolfsburg, club qui s’est montré le plus insistant parmi plusieurs intéressés.

Un prêt payant, pas un transfert

Contrairement à ce qui avait été annoncé, L’Équipe dévoile que l’accord entre les deux clubs serait un prêt d’un an rémunéré 1 M€, avec une option d’achat obligatoire de 6 M€ et un pourcentage de 15 % sur une revente future. Wolfsburg propose également à Kumbedi un salaire bien plus élevé qu’à Lyon, avec la promesse de le faire évoluer comme titulaire. Le joueur devrait donner sa réponse en début de semaine prochaine.

