OM Mercato : Pereira (Fulham) en éventuel remplaçant de Rabiot ?

Selon la presse brésilienne, l’OM serait intéressé par le milieu offensif de Fulham Andreas Pereira. Palmeiras est également sur le coup.

La fin du mercato de l’OM dépendra en partie d’Adrien Rabiot. Si, comme l’a exprimé Roberto De Zerbi hier en conférence de presse, une réconciliation est possible, Medhi Benatia et Pablo Longoria chercheront en priorité un latéral gauche, un défenseur central et un ailier. Mais si le milieu de terrain refuse la main tendue par son coach, alors il faudra aux dirigeants marseillais chercher également un joueur de son profil.

Il coûterait environ 15 M€… soit le tarif réclamé pour Rabiot

Et justement, ESPN Brazil annonce que l’OM ferait partie des clubs intéressés par Andreas Pereira. Poussé vers la sortie à Fulham, l’international auriverde né en Belgique pourrait être transféré moyennant une indemnité comprise entre 12 et 15 M€. Soit ce que demande l’OM pour Rabiot… Palmeiras est aussi sur le coup. Formé à Manchester United, après des premiers pas en Belgique puis au PSV, Pereira est âgé de 29 ans. Il peut évoluer aussi bien dans l’axe – là où De Zerbi faisait jouer Rabiot – que sur le côté gauche.

Il s’agit d’une piste crédible en cas de départ d’Adrien Rabiot. Mais aux dernières nouvelles, l’heure était au rapprochement entre le milieu et l’OM. Tout le monde au club apprécie l’ancien Juventino et celui-ci a exprimé ses regrets après son coup de sang à Rennes contre Jonathan Rowe.