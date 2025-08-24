RC Lens Mercato : un départ acté en catimini avant Le Havre
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL Mercato : la drôle d’idée de Maciel pour conserver Fofana

L'entraîneur adjoint de l'OL, Jorge Maciel, lors d'une conférence de presse.
Raphaël Nouet
24 août 2025

Adjoint de Paulo Fonseca à l’OL, Jorge Maciel est pour enfermer Malick Fofana jusqu’à la fin du mercato afin qu’il ne quitte pas Lyon.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé les informations de L’Equipe sur l’avenir de Malick Fofana. Auteur d’un but splendide face à Metz (3-0) hier, l’ailier belge devrait bien être vendu par l’OL d’ici la fin du mercato, histoire d’apporter une bouffée d’air frais aux finances. Il se pourrait même qu’il ne soit pas présent dimanche contre l’OM si la bonne offre arrive d’ici là. Mais c’est peu dire que son départ sera regretté à Lyon. D’ailleurs, l’adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, a proposé, en rigolant, une solution pour le retenir au micro de Ligue 1+.

« Si on peut l’enfermer dans le vestiaire… »

« Si on peut l’enfermer dans le vestiaire, il ne partira jamais. En Ligue 1, il y a peut-être un club qui peut décider s’il vend ou pas. Pour tous les autres, on sait la réalité du football français en ce moment et celle du mercato quand il est ouvert. Je pense que 90% des clubs ne peuvent pas dire quel sera leur effectif dans une semaine. Le plus important est qu’il soit heureux tant qu’il est là, qu’il soit performant comme il l’a été aujourd’hui, a poursuivi Maciel. C’est ce qu’on attend des joueurs quand ils sont là, et que s’il part, il reste joyeux et profite de cette expérience-là. »

Promis à un club de Premier League, Malick Fofana devrait continuer à épater les amateurs de football par ses dribbles étourdissants et sa capacité de percussion.

MercatoOL
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet