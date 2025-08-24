OL Mercato : la drôle d’idée de Maciel pour conserver Fofana

Adjoint de Paulo Fonseca à l’OL, Jorge Maciel est pour enfermer Malick Fofana jusqu’à la fin du mercato afin qu’il ne quitte pas Lyon.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé les informations de L’Equipe sur l’avenir de Malick Fofana. Auteur d’un but splendide face à Metz (3-0) hier, l’ailier belge devrait bien être vendu par l’OL d’ici la fin du mercato, histoire d’apporter une bouffée d’air frais aux finances. Il se pourrait même qu’il ne soit pas présent dimanche contre l’OM si la bonne offre arrive d’ici là. Mais c’est peu dire que son départ sera regretté à Lyon. D’ailleurs, l’adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, a proposé, en rigolant, une solution pour le retenir au micro de Ligue 1+.

« Si on peut l’enfermer dans le vestiaire… »

« Si on peut l’enfermer dans le vestiaire, il ne partira jamais. En Ligue 1, il y a peut-être un club qui peut décider s’il vend ou pas. Pour tous les autres, on sait la réalité du football français en ce moment et celle du mercato quand il est ouvert. Je pense que 90% des clubs ne peuvent pas dire quel sera leur effectif dans une semaine. Le plus important est qu’il soit heureux tant qu’il est là, qu’il soit performant comme il l’a été aujourd’hui, a poursuivi Maciel. C’est ce qu’on attend des joueurs quand ils sont là, et que s’il part, il reste joyeux et profite de cette expérience-là. »

Promis à un club de Premier League, Malick Fofana devrait continuer à épater les amateurs de football par ses dribbles étourdissants et sa capacité de percussion.