Stade Rennais : Beye prêt à aligner son milieu type, le 3e meilleur de L1, face à Lorient ?
BUT! Football Club
OL Mercato : Fofana vendu avant l’Olympico ?

Malick Fofana célébrant son but lors d'OL-Metz.
Raphaël Nouet
24 août 2025

En grande forme en ce début de saison et auteur d’un but splendide face à Metz (3-0) hier, Malick Fofana doit toujours être vendu par l’OL. Et cela pourrait être le cas avant l’Olympico de dimanche.

On jouait la 25e minute, hier, lorsque Malick Fofana a eu l’un de ses coups de génie qui manqueront aux supporters lyonnais quand il sera parti. Et qui justifient à eux seuls que l’OL réclame au minimum 40 M€ pour son ailier belge. Servi par Sulc dans la surface du FC Metz, il a dribblé un premier adversaire en laissant passer le ballon entre ses jambes, avant d’en mettre un second dans le vent d’une feinte de frappe puis de tromper le portier lorrain. Un petit bijou qui a permis de placer les Gones sur la voie du succès et qui pourrait aussi être le dernier sous le maillot blanc.

Michele Kang tiendra sa promesse de le vendre cet été

Car, comme le rappelle L’Equipe dans son édition du jour, Malick Fofana va bien être vendu avant la clôture du mercato, le 1er septembre. Interrogé sur le sujet à Lens (1-0) la semaine dernière, l’ailier avait laissé la porte ouverte à une prolongation de son séjour entre Rhône et Saône. Mais il n’en est rien. Michele Kang a promis à la DNCG qu’il serait vendu et elle tiendra parole. D’ailleurs, le quotidien sportif ajoute que cette vente pourrait avoir lieu d’ici l’Olympico de dimanche prochain, ce qui serait évidemment un coup dur pour Paulo Fonseca.

Mais même en cas de départ de Malick Fofana d’ici dimanche, l’OL a affiché un tel niveau de jeu, que ce soit à Lens ou contre Metz, qu’il regardera l’OM droit dans les yeux lors du toujours très attendu Olympico. Et ce même si les Phocéens ont remporté cinq des six dernières confrontations.

MercatoOL
