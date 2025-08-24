PSG Mercato : Renato Sanches file en prêt au Panathinaïkos (officiel)
William Tertrin
24 août 2025
C’est officiel, Renato Sanches quitte le PSG et rejoint le Panathinaïkos sous forme de prêt.
Ce dimanche, le PSG a annoncé que le prêt du milieu international portugais Renato Sanches (26 ans) au Panathinaïkos. Arrivé à Paris en 2022, il a ensuite connu deux prêts successifs, à l’AS Rome puis à Benfica.
Le champion d’Europe 2016 poursuit désormais sa carrière en Grèce, avec l’ambition de retrouver de la continuité et du temps de jeu. « Le milieu de terrain portugais Renato Sanches rejoint le club grec du Panathinaikos FC dans le cadre d’un prêt. Le Paris Saint-Germain souhaite une bonne saison à Renato Sanches », a communiqué Paris sur ses réseaux sociaux.