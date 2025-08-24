PSG Mercato : Renato Sanches file en prêt au Panathinaïkos (officiel)

C’est officiel, Renato Sanches quitte le PSG et rejoint le Panathinaïkos sous forme de prêt.

Ce dimanche, le PSG a annoncé que le prêt du milieu international portugais Renato Sanches (26 ans) au Panathinaïkos. Arrivé à Paris en 2022, il a ensuite connu deux prêts successifs, à l’AS Rome puis à Benfica.

Le champion d’Europe 2016 poursuit désormais sa carrière en Grèce, avec l’ambition de retrouver de la continuité et du temps de jeu. « Le milieu de terrain portugais Renato Sanches rejoint le club grec du Panathinaikos FC dans le cadre d’un prêt. Le Paris Saint-Germain souhaite une bonne saison à Renato Sanches », a communiqué Paris sur ses réseaux sociaux.