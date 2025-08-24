FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter le RC Strasbourg

Voici les compos officielles du match entre le RC Strasbourg et le FC Nantes pour cette 2e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg pour la 2e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Liam Rosenior et Luis Castro. Coup d’envoi à 17h15 au stade de la Meinau.

Les compos officielles

RC Strasbourg : Johnsson – Doukouré, Omobamidele, Mwanga, Sarr (cap), Ouattara – El Mourabet, Lemaréchal – Nanasi, Páez, Panichelli.

FC Nantes : Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Lepenant, Coquelin (cap), Leroux – Benhattab, Mohamed, Guirassy.