RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Le Havre AC, avec Florian Thauvin !

Voici les compos officielles du match entre Le Havre AC et le RC Lens pour cette 2e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Havre AC pour la 2e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Didier Digard et Pierre Sage. Coup d’envoi à 17h15 au stade Océane.

Les compos officielles

Le Havre AC : Diaw – Nego, Sangante (cap), Lloris, Zouaoui – Ndiaye, Seko – Doucouré, Kechta, Soumaré – Samatta.

RC Lens : Risser – Gradit, Sarr, Udol – Aguilar, Thomasson (cap), Sylla, Machado – Thauvin, Saïd, Fofana.