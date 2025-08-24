OM : le vestiaire marseillais réclame le retour d’Adrien Rabiot

Écarté après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot pourrait-il finalement faire son grand retour sous le maillot de l’OM ?

Adrien Rabiot traverse une zone de turbulences à l’OM. Écarté après une altercation musclée avec Jonathan Rowe – depuis transféré à Bologne –, le milieu international français semblait voué à un départ. Entre prises de parole musclées de Pablo Longoria et Medhi Benatia et les interventions polémiques de sa mère, Véronique, l’affaire a pris des allures de feuilleton.

Rabiot vers un retour ?

Mais la donne pourrait évoluer. Roberto De Zerbi a laissé entendre qu’il n’était pas opposé à un retour du joueur, rappelant qu’il privilégiait le dialogue et la réconciliation. De son côté, Rabiot a fait savoir qu’il souhaitait continuer son aventure marseillaise et qu’il ne pensait pas que l’incident dégénérerait autant.

Le vestiaire, lui, pousse pour son maintien, selon Téléfoot. Après le match contre le Paris FC, des cadres comme Aubameyang ont souligné son importance sportive et humaine, et plusieurs coéquipiers espèrent une réintégration rapide. Tout reste donc ouvert pour une issue qui paraissait impensable il y a encore quelques heures.