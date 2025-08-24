RC Lens Mercato : un départ acté en catimini avant Le Havre

Le RC Lens a autorisé ce dimanche son jeune attaquant Rémy Labeau-Lascary (22 ans) à se rendre à Angers pour y finaliser son prêt.

Alors que le RC Lens a rencontré de gros soucis au niveau du réalisme offensif lors de son premier match de championnat contre Lyon (0-1), il a étonnement accepté d’appauvrir sa ligne d’attaque ce dimanche. Le journaliste du Parisien Benjamin Quarez a annoncé que le Racing avait donné son feu vert au prêt de Rémy Labeau-Lascary au SCO d’Angers. Le jeune avant-centre de 22 ans est autorisé à se rendre en Anjou pour finaliser son départ.

Labeau-Lascary à Angers pour se relancer après sa blessure

Ce prêt est peut-être la preuve que le RC Lens va bien enregistrer la signature de Lassine Sinayoko en début de semaine prochaine. Il s’est mis d’accord avec l’AJ Auxerre pour un transfert à 6 M€ (plus 1,5 M€ de bonus) de l’attaquant malien mais l’entraîneur icaunais, Christophe Pélissier, a déclaré hier, après la défaite à Nice (1-3), qu’il avait encore l’espoir de conserver son joueur.

Rémy Labeau-Lascary s’est mis en valeur la saison dernière en marquant contre Saint-Etienne et Montpellier entre octobre et décembre avant d’être victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou qui lui a fait perdre toute la deuxième partie de saison.