ASSE : Soucasse s'offre une grosse mise au point sur l'avenir de Batlles !

Alors que le Progrès et L'Equipe ont annoncé que Laurent Batlles avait besoin de deux victoires face à Laval (1-0) et à Niort lundi prochain pour rester en poste, Jean-François Soucasse a pris la parole sur Prime Vidéo pour démentir cette rumeur après la victoire face aux Mayennais mardi soir.

« On est dans un club très médiatique où tout le monde a à coeur parfois, voire trop, de donner son avis et son appréciation sur la situation. Aujourd'hui Laurent Batlles est à la tête de cette équipe, il a tout à fait notre confiance. Je sais qu'il a toutes les qualités pour relever un challenge. Mais pas que Laurent Batlles, les joueurs, le staff et la direction avec lui ».