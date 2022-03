OM, ASSE – Mercato : une ouverture pour Rémy Cabella ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, Rémy Cabella fait partie des joueurs actuellement suspendus de leur contrat, lui qui est lié à Krasnodar jusqu'à la fin de la saison. Et selon L'Equipe, les joueurs concernés pourraient être autorisés à s'engager avec un nouveau club pour cette fin de saison.

« Selon nos informations, ces joueurs (ils sont plus de 80 en première division ukrainienne, une centaine de pros en Russie) vont être autorisés à suspendre leur contrat, sans préjudice juridique, et une fenêtre exceptionnelle de transferts leur permettra de signer dans un autre club, sans attendre le mercato estival (du 9 juin au 31 août en France) », révèle en effet L'Equipe. Qui ajoute : « Ils s'engageront sous un régime proche du prêt, jusqu'au 30 juin prochain, leur relation contractuelle perdurant avec leur club d'emploi d'origine. Un ou deux contrats de ce type seraient autorisés par club. »

🎙@RemyCabella : « Les supp me remercient de ne pas oublier le club. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que je ne les oublie pas non plus. J’ai passé 2 ans à Sainté, c’est comme si j’avais passé toute ma carrière ici. Je ne les remercierai jamais assez. »



On t'aime Rémy 💚 #ASSE