ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Au Havre, les Verts ont une revanche à prendre »

« Samedi, l'ASSE a été accroché à domicile par Amiens (1-1) et c'est forcément une déception de laisser filer deux points à domicile. Maintenant, pour positiver, on peut aussi se dire que c'était un match de Saint-Etienne aurait perdu en première partie de saison. Surtout face à une équipe qui a longtemps joué les premiers rôles dans ce championnat. Dans la manière, j'ai quand même aimé la capacité de réaction de cette équipe avec l'égalisation signée de Niels Nkounkou. Là, ça fait un point de pris et c'est loin d'être catastrophique ! Désormais, la série d'invincibilité s'étire à six matchs.

« Il faut encore regarder devant... et derrière »

Est-ce que l'ASSE doit continuer à regarder devant au classement ou faire attention à la remontée des mal-classés alors que la zone rouge n'est plus qu'à quatre points ? Je vais faire une réponse des Normands mais, pour moi, il faut regarder des deux côtés. De par leur série, les Verts doivent continuer sur leur objectif de remontée au classement. Mais il ne faut pas non plus arrêter de suivre ce qui se passe derrière. Le tempo donné par les équipes du bas de classement a aussi changé. Sans être inquiétant, c'est à surveiller. Comme Laurent Batlles le dit fort justement, il ne faut pas se mettre à croire qu'on est arrivé. Sainté a prouvé que tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre dans ce championnat de Ligue 2. Il ne faut pas commencer à perdre trop de points ou faire trop de matchs nuls. Il serait bien venu de faire une ou deux victoires rapidement...

Ce que l'on peut noter sur les deux derniers matchs, c'est que Jean-Philippe Krasso à un peu plus de mal. On le trouve un peu moins facilement sur le terrain. Est-ce inquiétant vu son importance dans le jeu de l'ASSE ? Pas forcément... Tous les joueurs connaissent un moment de creux dans la saison. Krasso était bien revenu, là c'est un peu plus difficile. Le plus important, c'est qu'il garde la confiance.

En parlant de confiance justement, ce serait bien de ramener quelque chose du prochain déplacement au Havre. Ce ne sera pas simple sur la pelouse du leader de Ligue 2. Après le 0-6 du match aller, les Verts ont une revanche à prendre. Comme à Bordeaux, les Stéphanois n'ont pas grand chose à perdre. En face, c'est l'équipe la plus solide de Ligue 2, qui a déjà un pied dans l'élite... Il faudra jouer sur la déconcentration éventuelle, sur les quelques opportunités que Sainté pourra avoir en contres. Ce sera dur mais il faut y croire et se libérer. »